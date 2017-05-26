Avukatın unuttuğu evrak çantası korkuttu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, adliye önündeki otobüs durağının yanında unutulan ve bir avukata ait olduğu anlaşılan evrak çantası, bomba paniğine neden oldu.Ortaca Adliye Sarayı önündeki otobüs durağının yakınında bir evrak çantası olduğunu görenler, bomba olabileceğinden şüphelenip bugün saat 10.00 sıralarında polisi arayarak ihbar etti. Bildirilen yere gelen polis ekipleri, çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ayrıca olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Bu sırada çantanın sahibi Avukat Arif Hikmet Arslan, bir süre sonra ortaya çıktı. Muğla Adliyesi'nde işi olduğunu, buradaki otomobiline aceleyle binerken çantasını yerde unuttuğunu söyledi. Polis eşliğinde çanta kontrol edildi. Ardından Arslan, çantayı teslim alıp olay yerinden ayrıldı. Herkes rahat bir nefes aldı.

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