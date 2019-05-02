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Avukatın öldürülmesini destekleyen paylaşımlara suç duyurusu

ANKARA Barosu, Avukat İbrahim Ergin'in, Aksaray’da müvekkilinin eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesini, olaya ilişkin haberlerin altına yazdıkları yorumlarla desteklediği ileri sürülen kişiler hakkında suç duyurusundu...

Avukatın öldürülmesini destekleyen paylaşımlara suç duyurusu
ANKARA Barosu, Avukat İbrahim Ergin'in, Aksaray’da müvekkilinin eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesini, olaya ilişkin haberlerin altına yazdıkları yorumlarla desteklediği ileri sürülen kişiler hakkında suç duyurusundu bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Aksaray Barosu avukatlarından Avukat İbrahim Ergin'in, boşanma davasına baktığı müvekkilinin eski eşi Abdurrahman Düzgün tarafından ofisinde göğsünden silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği hatırlatılan dilekçede, "Görevi müvekkilinin haklarını savunmak ve adalete hizmet etmek olan meslektaşımız, sırf görevini ifa ettiği için mesleğini icra ettiği ofisinde hain bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Hain saldırıyı destekleyen paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz" denildi. Dilekçede, olaya ilişkin haberin altına yazdıklarıyla saldırıyı destekledikleri ileri sürülen 5 kişinin cezalandırılması talep edildi.                        

 


 

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