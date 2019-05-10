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Avukata saldırıyı adliyede oturarak protesto ettiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir avukatın eski bir müvekkili tarafından tekme tokat saldırıya uğramasınaı meslektaşları adliyede oturma eylemi yaparak, protesto etti. Avukat Tuncay Akcelep, dün bir duruşma için gittiği Bölge...

Avukata saldırıyı adliyede oturarak protesto ettiler

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir avukatın eski bir müvekkili tarafından tekme tokat saldırıya uğramasınaı meslektaşları adliyede oturma eylemi yaparak, protesto etti.
Avukat Tuncay Akcelep, dün bir duruşma için gittiği Bölge Adliye Mahkemesi'nde(BAM) eski müvekkili B.D.'nin saldırısına uğradı. Eski müvekkilin tekme tokat saldırdığı avukat, çeşitli yerlerinden yaralandı  Akcelep'in şikayetçi olduğu B.D., bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak adliye koridorlarında darp ettiği avukatı tehdit edince yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin polis merkezinde sorgusu sürerken, Antalya Barosu yönetimi ile bir grup avukat bugün Antalya Adliyesi'nde oturma eylemi yaptı. Yarım saat süren oturma eylemi öncesinde meslektaşlarına seslenen Baro Başkanı Polat Balkan, “Son zamanlarda avukatlara yönelik saldırılar arttı. Dünde bir meslektaşımız BAM'da saldırıya uğradı. Bugün demokratik hakkımızı kullanarak, bu olayı protesto etmek için buradayız" dedi. Avukatlar alkışlar eşliğinde protestolarını sonlandırdı.

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