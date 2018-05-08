Avukat Sibel Sevinç Deveci, sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () AVUKAT Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Deveci, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Deveci’nin, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Deveci’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.