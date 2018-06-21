Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Avukat Babacan: Yavru köpeğin bakışlarını hiç unutmayacağız

BURSA Adliye Sarayı önünde bir araya gelen hayvanseverler, son günlerde hayvanlara yönelik işkence ve ölümleri protesto etti. Bursa Barosu Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Ümran Babacan, "Sapanca’da ormanlık alanda bacakları ve kuyruğu...

Avukat Babacan: Yavru köpeğin bakışlarını hiç unutmayacağız
BURSA Adliye Sarayı önünde bir araya gelen hayvanseverler, son günlerde hayvanlara yönelik işkence ve ölümleri protesto etti. Bursa Barosu Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Ümran Babacan, "Sapanca’da ormanlık alanda bacakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen yavru köpeğin bakışlarını ve yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağız" dedi.
Bursa merkez ve ilçelerde bulunan havyanseverler, gönüllüler ve dernek yöneticileri son günlerde ülke genelinde hayvanlara yönelik şiddet ve ölümleri protesto etti. Köpekleri ile Bursa Adliye Sarayı önüne gelen hayvanseverler adına konuşan Bursa Barosu Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Av. Ümran Babacan, "Yavru köpeğin katledilmesiyle yakın geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Bu yasa, bir an önce değiştirilerek yürürlüğe konulmalıdır. Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalıdır" dedi. Babacan konuşmasına şöyle devam etti:
"21’inci Yüzyılda halen hayvanlara karşı şiddet uygulanmaktadır. Hayvanlar masum, savunmasız, korumasız, çaresiz canlardır. Bizler her birinden ayrı ayrı sorumluyuz. Toplumu derinden üzen ormanlık alanda hunharca kolları ve bacakları kuyruğu kökünden kesilip, ölüme terk edilen masum yavru köpeğin bakışları sembolik hale gelmiştir. Faili bile olmayan Sakarya’daki olayın sorumlularını ve faillerini şiddetle kınıyoruz. Yaralı halde verdiği yaşam mücadelesini, hiç unutmayacağımız o masum bakışları hala gözlerimizin önünde. Yurdun her yerinde hayvanlara yönelik şiddet ve ölüm haberleri almaya başladık. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kedi, ayakları ve kuyruğu kesilerek vahşice öldürülmüştür. Bu cinayetler neden durdurulmuyor. Sorunları görmezden gelmek sorunları yok etmiyor. Bu vahşetleri yapanlar insan olamaz. Bu insanlar toplum içinde tehlikelidir. Bunlar için yasa bir ön ince çıkarılmalı ve hapis cezaları verilmelidir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325