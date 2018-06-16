Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik

Avukat asistanının dikkati sayesinde yavru serçe kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak kurtarıldı.

Avukat asistanının dikkati sayesinde yavru serçe kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir mazgala düşen yavru serçe, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından cadde trafiğe kapatılarak kurtarıldı. Anne serçe ise yavrusunun kurtarılışını yakındaki bir binanın ikinci katından izledi.

Bodrum'da, dün saat 19.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, yolun altından geçen su kanalların üzerini örten mazgala düştüğü belirlenen yavru serçe, avukat asistanı Serap Oltu'nun (42) dikkati sayesinde kurtarıldı. Mazgalın yarım metre kadar altındaki yavru serçeyi gören Oltu, Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ve itfaiyeye bildirip, yardım istedi. Cadde zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri, mazgal kapağını keserek yavru serçeyi bulunduğu yerden kurtardı. Çalışmalar sürerken anne serçenin yakındaki bir binanın ikinci katından olup, biteni izlemesi görenleri duygulandırdı. Kurtarılan yavru serçe, bir binanın ikinci katındaki yuvasına bırakıldı.

Hayvanın kurtarılmasını sağlayan Serap Oltu, "Evimin kapısı önünde köpeğim ile otururken bir serçenin yolun altından geçen su  kanallarını örten mazgalların içine yiyecek attığını fark ettim. Merak edip, baktığımda, serçenin mazgala düşmüş olan yavrusunu beslemeye çalıştığını gördüm. Hemen durumu ilgili yerlere bildirip, yavru serçenin kurtarılmasını sağladım. Bölgede yağış var ve bu mazgaldan derelerin suyu akıyor. Nitekim serçe kurtarıldıktan yarım saat kadar sonra yağmur yağdı. Mazgal suyla doldu. Biraz daha geç fark edilse, yavru serçe telef olabilirdi" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325