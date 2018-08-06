Avşa, bayramda 400 bin tatilciyi ağırlayacak

BALIKESİR'in gözde tatil bölgesi Avşa Adası son yılların en yoğun sezonunu yaşıyor. Adadaki tesisler, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda en az 400 bin konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa'da şu anda en az 110 bin kişi bulunuyor. Kurban bayramı tatilinde yerler şimdiden doldu" dedi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan ve yaz aylarında denizi, kumu, güneşi ve eğlencesi ile tanınan Avşa Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa Adası'da havaların ısınmasıyla birlikte 110 bin kişi tatil yapıyor. Avşa'ya arabalı vapur ve deniz otobüsleri ile yolcu taşıyan firmalar sefer sayılarını artırırken, belediye ise günün 24 saati temizlik hizmeti veriyor. Avşa'da şu anda 110 bin kişinin tatil yaptığını belirten Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Avşa'da 12 çöp aracı ile 24 saat temizlik hizmeti veriyoruz. Ada'nın su sorunu deniz suyu arıtılarak karşılanıyor. Bu konuda geçen yıl yaşanan su sıkıntısı bu yıl tekrarlanmadı. Kurban Bayramı için tüm yerler şimdiden doldu. Biz de önlemlerimizi yaşanacak yoğunluğa göre ayarlıyoruz" dedi. Avşa Adası'na sanatçılar da büyük ilgi gösteriyor. Önceki gece Hande Yener de bir konser vererek, yaklaşık 3 bin kişiyi coşturdu.

Avaş Adası’nın geçen yıl 200 binden fazla tatilcinin tercih ettiği bir ‘tatil cenneti’ olduğunu belirten turistik tesis sahibi Kaya Çağlar, bu yaz adada son yılların en yoğun sezonunun yaşandığını söyledi. Çağlar, “Bu yıl Kurban Bayramı tatilinde 450-500 bin rekorunu bekliyoruz. Biz turizm işletmecileri olarak daha önce yoğun sezonları çok yaşadık. Tüm Avşa esnafı olarak tatilcileri adamıza bekliyoruz, biz hazırız" dedi.

En büyük sıkıntının ise rezervasyonsuz tatilciler olduğunu belirten Kaya Çağlar, “Maalesef uyarılara rağmen rezervasyonsuz gelen büyük bir topluluk var. Bu topluluk özellikle bayramlarda yer bulamıyorlar ve çoğu arabalarında ya da sahilde yatıyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz çözüm için çok yardımcı oluyorlar, bu gibi durumlarda okul binalarını bile tatilcilere açıyorlar" diye konuştu. Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Avşa'da alınan güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

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