Avrupa'ya dönen Türkler'in bıraktığı çöpler toplandı (3)

EDİRNE BELEDİYESİ: 9 TON ÇÖP TOPLANDI

Edirne Belediye Başkanlığı, Kapıkule'deki temizlik çalışmasının ardından 9 ton çöp toplandığını açıkladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin, karayollarına destek verdiğini kaydeden açıklamada, şöyle denildi:

"Çöplerin bir an önce ortadan kalkması için Edirne Belediyesi olarak destek verdik. Rüzgarın da etkisiyle dağılan çöpleri toplamak da ekiplerimiz oldukça zorlandı. Kapıkule Gümrük Kapısı civarından yaklaşık 9 top çöp toplandı.”