Avrupa Parlamentosu'ndaki çirkin saldırıya İnegöl'den tepki

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilin Türk bayrağına yaptığı ırkçı saldırı, düzenlenen organizasyon ile protesto edildi.

​Atatürk Bulvarı üzerinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) önceliğinde düzenlenen programda İnegöl’de STK’lar ve kurum amirler bir araya gelerek esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Herkesin malumu ve bildiği üzere geçen gün Avrupa Parlamentosu'nda ismini, cismini, vasfını bilmediğimiz, tanımadığımız bir kişinin bayrağımızla ilgili yapmış olduğu saygısızlık, terbiyesizlik bizleri derinden üzmüştür. Bizler öncelikle Türk milleti olarak vatanımızı, bayrağımızı en önemli, manevi değeri yüksek tutan milletiz. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; kişiler bu tür provokasyonlarda bulunabilir. Önemli olan Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun çatısının altında bu provokasyonun yapılması bizleri derinden üzmüştür. Buradan tüm İnegöl iş dünyası adında, tüm esnafımız, sanayicimiz adına özellikle şehrimizde yaşayan hemşehrimiz adına öncelikle Avrupa Parlamentosu'nu kınıyorum. Zaten o müptezeli, kendini bilmez kişinin bizim için hiçbir değeri yoktur. Bizlerde vatanını, bayrağını seven insanlar olarak hem şehrimizde esnafımızı ziyaret ederek bayrak dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tüm esnafımızdan da bayraklarımızı iş yerlerine asmalarını bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN TABAN: BUNA PABUÇ BIRAKACAK HALİMİZ YOKTUR

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bugün burada her zaman olduğu gibi söz konusu olan bayraksa, vatansa, ülkemizse, milletimizin bağımsızlığıysa, dinimizse tek yürek olarak bir araya geldik. Sayın Yavuz başkanımızın çağrısı üzerine bir araya geldik. Ben teşekkür ediyorum. Söz konusu bayraksa gerisi teferruattır. Tabi ki kendini bilmez insanların yapmış olduğu, amacını aşan açıklamaların bizi rahatsız etmiştir. Ancak tabi buna pabuç bırakacak halimiz yoktur. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz de, idarecilerimiz de yapılması ve atılması gereken adımları zaten atacaklardır. Ancak tabi vatandaş ve yerel yöneticiler olarak bizler de bunu şiddetle, nefretle kınadığımızı belirtiyoruz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bugün de tek yürek ve tek millet olarak sizlerin karşısındayız. Böylesine duyarlı bir adım için teşekkür ediyorum. Milletimiz hiçbir zaman başını öne eğdirecek, boynunu büktürecek hiçbir eyleme bizler de müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

KAYMAKAM GÖRÜCÜ: NAZİ ARTIĞINA BİZİM DİYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK

Kaymakam Şükrü Görücü de, "Bugün yine İnegöl birliğini ve beraberliğini, kardeşliğini gösterdi. Zaten bu biraz önce bahsedilen kişiye en güzel cevabı da kendi Dışişleri Bakanları verdi. Bir Nazi artığı diyor. Nazi artığına bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama ay yıldızlı bayrak uğruna bu ülkede nice canlar verildi. Nice şehitler verildi. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bunu herkes bilir. Şimdi geçmişte de bizim Yunanistan’la aramızdaki Kurtuluş Savaşı'nda devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önüne bayrak serildiğinde bir devletin bağımsızlığının sembolünü çiğnememiştir. Bunlar da bunu iyi bilmeleri lazım. Biz şunu bir hatırlatalım. Bu milletle kimse oynamasın. Bu milletin bayrağıyla, değerleriyle kimse oynamasın. Sonunu herkes görür" ifadelerini kullandı.