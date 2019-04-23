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Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden

İZNİK Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine...

Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden
İZNİK Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine 'cips' olarak ihraç edilecek.
Bursa'daki İznik Gölü'nde yılda sadece 25 gün avlanması serbest olan gümüş balığı sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 1 ton gümüş balığını tatlısudan çıkardı. Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi. Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez olarak ihraç edilecek.
Sezonun açılmasıyla ilgili konuşan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balıklarını nisan ayının başında avlamaya başlıyorduk. Hava şartları zor geçtiği için av sezonu dün itibariyle başladı. Bereketli bir sezon olacak gibi duruyor. İlk günden 1 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma’da ki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.

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