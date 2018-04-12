Avrupa Birliği vatandaşlığı başvurularında Türkiye 5’inci sırada

2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nden 32 bin 800 kişi Avrupa Birliği vatandaşı oldu.

Medya takip kuruluşu Ajans Press, Avrupa Birliği (AB) için yapılan vatandaşlık başvuru istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında Avrupa Birliği ülkeleri 995 bin kişiye vatandaşlık verdi. Türkler, AB vatandaşlığına geçmek isteyenlerin yer aldığı listede 5’inci sıraya otururken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığı verildiği görüldü.

TÜRKLERİN YÜZDE 50’YE YAKINI ALMAN VATANDAŞI OLDU

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, araştırmaya konu olan 2016 yılında, Avrupa Birliği ile ilişkiler başlığı altında 195 bin 654 haber yansıması tespit edilirken, bu rakam geçtiğimiz yıl 186 bin 853 oldu. AB Parlamentosu’yla yaşanan gerilim süreçlerinde, haber çıkışlarının tavan yaptığı tespit edildi. Elde edilen raporda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32 bin 800 kişiye AB vatandaşlığının verildiği görülürken, bu kişilerin yüzde 50’ye yakınının Almanya vatandaşı olduğu tespit edildi. Geri kalanların ise yüzde 18’inin Fransa, yüzde 9’a yakınının da Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.

2016 yılında yaklaşık bir milyon kişiye AB vatandaşlığı verilirken, bu sayının 2015 yılında 841 bin, 2014 yılında 889 bin olduğu belirlendi. AB vatandaşlığına geçenler arasında 101 bin 300 kişiyle Fas, 67 bin 500 kişiyle Arnavutluk, 41 bin 700 kişiyle Hindistan, 32 bin 900 kişiyle Pakistan listenin üst sıralarını paylaştı. Faslıların yüzde 89’u İspanya, İtalya ve Fransa vatandaşlığına geçerken, Arnavutların yüzde 97’sinin İtalya ile Yunanistan vatandaşı olduğu görüldü. Hintlilerin de yüzde 60’ı, Pakistanlıların yüzde 51’inin İngiltere vatandaşlığına geçtiği tespit edildi. Bunun yanı sıra, AB vatandaşı olup da başka bir AB ülkesinin vatandaşlığına geçenlerin arasında ilk sırayı Rumenler aldı. Rumenlerde bu sayı 29 bin 700 olurken, listenin ikinci sırasına 19 bin 800 kişi ile Polonyalılar oturdu.

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