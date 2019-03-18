Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silindi, yeniden ders başı yapıldı

TRABZON'un Yomra ilçesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde tadilatın ardından yeniden ders başı yapıldı. Kampüs önünde öğrencilere seslenen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor ama orada ne yakılıyor, kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bize rapor geldiği zaman bakacağız" dedi.

Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde, 12 Mart Salı günü sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı, büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürerken, fakültedeki tadilat çalışması kısmen tamamlandı. Fakülte binasının dış cephesi ve çatıdaki onarımın devam ettiği belirtildi.

Yoğun çalışmanın ardından fakültedeki derslikler hazır hale getirildi. Fakültede bu sabah yeniden öğretime başlandı.

'YANGIN BİNA İÇİNDEN ÇIKMADI'

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, fakülte binası önünde öğrencilere seslendi. Binayı hızlı bir şekilde tahliye etmelerinin örnek olduğunu anlatan Yıldız, "O gün yangın tatbikatlarında bile yapılamayacak şekilde hızlı bir şekilde binayı boşaltıp, hiç kimsenin burnu kanamadan bu kazayı atlatmamız sizlerin sayesinde oldu. Ben üniversiteyi kuran kurucumuz, mütevelli heyet başkanı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış oldu. Umarım özellikle kamu kuruluşları da, bundan sonra bu tür olaylarda gerekli önlemi zamanında alırlar ve hiç kimseye zarar gelmemiş olur. Bu yangın, altını çizerek söylüyorum, kesinlikle bina içinden çıkmadı. Sizler de biliyorsunuz, bina içerisinden çıkan herhangi bir yangın yok. Dışarıda ilgili olan olmayan kişiler, bu konuda görüş bildirmeye devam ediyorlar ama bu üniversitenin dediğim gibi yetkili kişisi olarak, sizler de şahitsiniz, bina içinden bir yangın çıkmadı. Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor ama orada ne yakılıyor, kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bize rapor geldiği zaman bakacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Binamız son derece sağlamdır" diye konuştu.

'O GÜN CİĞERİM YANDI'

Öğrencilere her zaman sahip çıkacaklarını ve bir aile olduklarını söyleyen Yıldız, "Hepimizin binası yandı. O gün buraya geldiğimiz zaman, öğrencilerimizin gözlerinden hocalarımızın gözlerinden ne hissettiğini anlamamak için saf olmak lazım. Velilerimiz çok tedirgin oldu. O gün de söylemiştim, 'Eğitime binamızda devam edebiliriz' diye. O günden bugüne gece- gündüz demeden binayı tamamladık. Şimdi hep birlikte içeriye gireceğiz. Çatı katı hariç diğer katlarda bir sorun yok. Herkes üzüldü, ben de üzüldüm. İnanının sizin binanız yandı ama benim de o gün ciğerim yandı. Ben bu üniversitenin kurucusuyum, her taşında varım. Burada üzücü bir şey olduğunda herkesten çok ben üzülürüm. Ama sevindim; hiç kimseye bir şey olmadı. O günden bugüne ben şahsen o stresi atamadım, inşallah sizler atmışsınızdır. İnanın herkesten çok biz size sahip çıkarız. Biz bir aileyiz" dedi.



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