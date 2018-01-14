Avrasya Tüneli'nde hareketli dakikalar

Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() AVRASYA Tüneli, Ankara istikametinde polis, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Araç durmayınca polis önce havaya ateş açtı, ardından ise aracın tekerleklerine doğru ateş etti. Bu sırada araçtta bulunan dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken Avrasya Tüneli Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

(FOTOĞRAFLI)