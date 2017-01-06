İstanbul, ()- İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. Trafik yoğunluğunun yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB, normalde saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişlerin 23.00'e kadar uzatılmasına karar verdi. Ayrıca metro seferleri de sabaha kadar yapılacağı Marmaray'ında 01.00'e kadar hizmet vereceği açıklandı.
Avrasya Tüneli'nde geçişler 23.00'a kadar
İstanbul, ()- İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava İstanbul trafiğini de vurdu. Trafik yoğunluğunun yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB, normalde saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde...
06 Ocak 2017 Cuma 20:56
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