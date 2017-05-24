'Avrasya Tüneli İstanbullulara yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor'

Nursima KESKİN / ANKARA, () - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul trafiğinin çözümüne yönelik Avrasya Tünelini örnek göstererek tüneli kullanan İstanbulluların kıtalar arası yolculuğu 15 dakikada tamamladıklarını, bunun yılda 52 milyon saat zaman kazandırdığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın cevaplandırması için TBMM Başkanlığına verdiği İstanbul'daki trafik sorununun çözümüne ilişkin yazılı soru önergesine yanıt geldi. Bakan Ahmet Arslan'ın imzasının bulunduğu cevap metninde Avrasya Tüneli, Marmaray ve 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli, otoyollardan geçişlere ilişkin bilgiler yer aldı. Cevap metninde şu ifadeler yer aldı: "Avrasya Tünelini kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 15 dakikada tamamlamaktadır. İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar. Avrasya Tüneli, İstanbul'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım imkanını sunmaktadır.

Marmaray, İstanbul Metrosu ile Yenikapı'da entegrasyon sağlanarak, Yenikapı-Taksim-Şişli-4 Levent-Ayazağa'ya yolcuların güvenilir, hızlı ve konforlu bir toplu taşım sistemi ile seyahat etmesinin yanı sıra, Kadıköy-Kartal arasında inşa edilecek olan Hafif Raylı Sistemi ile entegrasyon sağlanarak yolcuların güvenilir, hızlı ve konforlu bir toplu taşım sistemi ile seyahat etmesi sağlanmıştır. Avrupa ile Asya'yı demiryolu ile birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa yakaları arasında yüksek kapasiteli toplu taşım imkânı sağlanmıştır.31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması için yoğun çalışmaların devam ettiği Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) projesinin hizmete girmesi ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacak ve bir yönde saatte 75.000 yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacaktır. Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasında pik saatlerde 5 dakika, diğer saatlerde 7 ve 10 dakika sefer sıklığı ile işletilmektedir. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile, FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecektir. Proje kapsamında her iki yönde ikişer şeritli ve 16 km uzunluğunda karayolu geçişiyle birlikte, boğaz geçişini sağlayan 31 km uzunluğunda ve 14 istasyona sahip bir metro hattı planlanmaktadır. Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip proje, etüt- proje ihale süreci tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde firma ile sözleşme imzalanacaktır. İstanbul ilinden geçen otoyollar üzerinde bulunan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinin kaldırılarak, araçların yavaşlamadan geçebilecekleri Serbest Geçiş Sistemine (SGS) geçiş çalışmaları devam etmektedir."