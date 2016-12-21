Avrasya Tüneli için isim önerileri alınıyor

İstanbul, Marmaray’dan sonra ikinci büyük projesine de kavuşmak üzere. Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelenyapımın sonuna gelindiği ve açılış için geriye sayımın başladığı yönünde…

Tünelin açılışına günler kala, Bakanlık tarafından isim arayışı da başladı. Bakanlıkça düzenlenen ankette vatandaşlara tünelin adının ne olması istendiği soruluyor. Anket, bilindik diğer anketlerin dışında bir tarzda gerçekleştiriliyor. Bu ankette seçenekler ve oy oranları yok. Vatandaşlar, Bakanlığın internet sitesindeki ilgili sayfaya giriş yaptıktan sonra beliren kutuya tünel için hangi ismi istediklerini yazıyor. Elde edilen bilgilere göre en çok yazılan isimler arasında “Atatürk” ve “Abdulhamid Han” var.

NEDEN ABDULHAMİD HAN? NEDEN ATATÜRK?

Sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, tünelin adının Abdulhamid Han olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. Buna sebep olarak ise daha o yıllarda Abdulhamid Han’ın bu projeyi sahiplenmesi ve hayal etmesi olarak gösteriliyor. Atatürkçü vatandaşlar ise tünelin ismine en çok “Atatürk” isminin yakışacağını düşünüyor. Ülkeye Cumhuriyeti kazandıran ulu önderin adını tünelde görmek istediklerini belirten vatandaşlar, ankette tercihlerini bu yönde kullanıyor.

OYLARINI ABDULHAMİD HAN İÇİN VERDİLER

Bazı haber siteleri de tünelinin adının ne olmasını istedikleriyle ilgili okuyucularına yönelik anketler düzenliyor. Anketlerde Abdulhamid Han isminin öne çıktığı görülüyor. Anket sayfalarının altına yorumlarını yazan vatandaşlar, tercihleri ile alakalı yorumlarını da paylaşıyor. Mustafa Şahin isimli vatandaş, tünelinin adının mutlaka Abdulhamid Han olmasını istiyor. Şahin, “Bu proje seneler önce Abdulhamid Han tarafından düşünülmüşse ve hayal bugün gerçekleşiyorsa bu tünelin adı Abdulhamid Han olmalıdır. Ben, anketlerden de zaten bu sonucun çıkacağını, Ulaştırma Bakanımızın da bu sese kulak vereceğini düşünüyorum. Bu tünelden geçen herkes Abdulhamid Han’ın ufkunun ne kadar geniş olduğunu görecek ve o günkü teknolojinin bugünün teknolojisine göre çok geride olmasına rağmen bunu hayal edip projelendirmiş olmasını hayranlıkla karşılayacak. Ben ve ailem şahsen oyumuzu bu isimden yana kullandık” diyor.

“KÖPRÜNÜN ADINI ATATÜRK KOYARAK VEFA GÖSTEREBİLİRİZ”

Tünelin adının “Atatürk” olmasını isteyen Devrim Türk isimli vatandaş ise tünele Cumhuriyet’in kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk isminin yakışacağını belirtiyor. Ancak Türk’ün, tünele bu ismin verilmesinden hiç umudu yok. “Günümüzde bir yapıya Atatürk isminin verilmesi çok zor” diyen Devrim Türk, şunları söylüyor: “Türkiye olarak Atatürk’e ve onun bize bıraktığı mirasına hak ettiği değeri gösteremedik. En azından bu projeye ismini vererek ona vefa gösterebiliriz. Fakat Atatürk isminin her yerden silindiği bir dönemde bir tünele bu ismin verilmesine mümkün gözüyle bakamıyorum.”