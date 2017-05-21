Avokadoda 'Alanya' markası doğuyor

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), () - TÜRKİYE'de sıkça tüketilen avokadonun en büyük üreticisi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki çiftçiler, yılın sadece 4 ayında yetişebilen meyveyi melezleyerek en uzun süre meyve verecek ağacı yetiştirmeyi başardı. 4 mevsim üretim sağlayacak bir melez üzerinde çalışılırken, çıkacak yeni melez avokadoya 'Alanya' ismi verilecek.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokadonun tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretimine başlandı. Alanya'da geçen yıl 3 bin dekardaki 32 bin 680 ağaçta 1700 üretici avokado üretti. Yıllık ortalama 750 ton avokado üretilen Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale geldi.

YENİ AVOKADONUN ADI 'ALANYA'

Tüketiminin artmasıyla yılın sadece 4 ayında üretilebilen avokadoyu yıl boyunca üretmeyi amaçlayan Alanyalı çiftçiler, dünya üzerinde bulunan 12 çeşit avokado arasından yapılan testlerle en uzun süre meyve verecek ağacı yetiştirmeyi başardı. Melezleme çalışmalarının ilk meyvelerini alan üreticiler, yeni avokadonun üretiminin seri hale getirilmesi durumunda yeni meleze 'Alanya' adını verecek. Yeni melezin özelliği ise açık alanda ve örtü altında yıl boyu üretime uygun olması.

ALANYA'NIN YENİ MARKASI

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, avokadonun Alanya'nın yeni markası olma yolunda olduğunu söyledi. Türkiye'deki üretimin yüzde 80'inin Alanya'dan karşılandığını belirten Rüzgar şöyle dedi:

"Avokado üretimi yüksek ısı ve nem gerekiyor. Alanya'da dünya üzerinde yetişen tüm tropikal meyvelerin üretilebileceği bir toprak yapısına sahip ve avokado da Alanya'da hızla gelişiyor. 2016 rakamlarına göre meyve veren 32 bin 860 ağacımız bulunmakta ve günden güne fidan talebi artmaktadır. Çünkü üreticiler avokado üretimine eğilmiş durumda. Avokado bitkisinin faydaları çok fazla ve bu bilgileri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Biz ilçede avokado üretimi yapan çiftçilerimize ciddi desteklerde bulunuyoruz. Avokado üretiminde iyi tarım uygulamaları, entegre kontrollü ürün yönetimi uygulamaları yapılıyor. Üreticilerimize bakanlık desteği olan fidan ve çeşitli destekleri veriyoruz. Tabi avokado eylül ayında hasadı başlayan ve aralık ayında biten bir üründür fakat bazı üreticilerimiz bu süreyi mayıs ve temmuza uzatma çalışmaları yapıyor. O üreticilerimizi de bu konuda destekliyoruz."

İLK MELEZLER ÜRETİLDİ

Melezleme çalışması yapan üreticilerden Ahmet Dalabasmaz da şunları söyledi:

"1990'lı yıllardan bu yana avokado üretimi yapıyorum. Bölgemizde diğer bölgelere göre görülen iklim farkından dolayı üretim çok iyi. Meyvedeki yağ ve asit oranları en ideal şekilde. Çünkü avokado nem isteyen tropikal bitki. Alanya'da yetişen avokadonun daha lezzetli olduğunu duyuyoruz. İlçe müdürlüğümüz ve ziraat mühendislerimizle yaptığımız çalışmalarla Alanya'daki avokado üretimini yaptığımız melezlemelerle 12 aya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun üretimi ise yaklaşık 5 yıla tekabül ediyor. Ama şu anda 2 melezimizi yakaladık ve meyve vermeye başladı. Geçen yıl bu melezden temmuz ayında toplama yaptık ve daha da bekletebilirdik. İlçede en erken halk arasında 'parlak' diye bilinen 'Klifton' cinsi avokadonun hasadı yapılır. Bu cins ağustos ayının 20'lerinde çıkar ve bu bizim yeni ürünümüz mayıs ayında başlayarak temmuz, ağustos aylarına kadar devam edecek. O arada kalan birkaç aylık boşlukta ise avokado meyvesi dışarıdan ithal ediliyor. Bizim amacımız yeni bir melez daha bularak o boşluğu da kapatarak 12 ay üretimi sağlamak."

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