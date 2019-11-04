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Avladıkları 400 kiloluk domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde avcılar, çiftçilerin mahsullerini talan ettiği için avladıkları yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kandıra’da, domuz sürüleri çiftçilerin mahsullerini zarar verince...
GENEL 03.11.2019, 15:12
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde avcılar, çiftçilerin mahsullerini talan ettiği için avladıkları yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kandıra’da, domuz sürüleri çiftçilerin mahsullerini zarar verince ava çıkıldı. Domuz avlamak için dün sabah saatlerinde ormana giren avcılar, avladıkları dev domuz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 400 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılar, daha sonra hayvanın leşini ormana gömdü.
Kandıra’da, domuz sürüleri çiftçilerin mahsullerini zarar verince ava çıkıldı. Domuz avlamak için dün sabah saatlerinde ormana giren avcılar, avladıkları dev domuz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 400 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılar, daha sonra hayvanın leşini ormana gömdü.
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