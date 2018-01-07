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Avcıların yaraladığı gri balıkçıla hayvanseverler sahip çıktı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, avcılar tarafından vurulduğu sanılan gri balıkçılı yaralı bulan hayvansever 2 genç, veterinere götürdü. Sağ kanadında kırıklar tespit edilen ve platin takılan kuşun tedavisinin ardından doğaya...

Avcıların yaraladığı gri balıkçıla hayvanseverler sahip çıktı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, avcılar tarafından vurulduğu sanılan gri balıkçılı yaralı bulan hayvansever 2 genç, veterinere götürdü. Sağ kanadında kırıklar tespit edilen ve platin takılan kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Avcıların vurduğu tahmin edilen ve 2 hayvansever tarafından yaralı bulunan gri balıkçıl, veteriner Ömer Yaşar'a teslim edildi. Sağ kanadında kırık tespit edilen kuşu tedavi eden Yaşar, sağ kanat kemiğinde saçma bulunduğunu ve uçarken avcılar tarafından vurulduğunun sanıldığını söyledi. Kuşun kanadına platin takıldığını kaydeden Yaşar, "Avcılar vurduktan sonra bir süre daha uçmuş olmalı ki onu vuranlar bulamamış. Buraya duyarlı 2 genç getirdi. Röntgen çekimlerinde sağ kanadında saçmayla vurulmak suretiyle kırıklar tespit ettik. Ayrıca kanadında 2 tane saçma bulundu. Hemen müdahale yaptık. Müdahale sonucunda kuşa platin uygulaması yaptık. Dikişleri atılıp, bandajla sarılmış ve kuşumuz şu an gayet iyi durumdadır ve kendisine temin ettiğimiz balıkları yiyebiliyor. Ancak saçmalar, kuşun kanadını bir hayli tahrip etmiş ve 1,5 santim kısalma oldu. Bu, uçmada sıkıntı yaratabilir" diye konuştu.
Veteriner Yaşar, kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını, uçmaması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne verileceğini söyledi.

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