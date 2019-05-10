Avcıların vurduğu flamingo, tahnitle ölümsüzleştirildi

Erkan ALTUNTAY/AKSARAY, () - AKSARAY'da Hamidiye sazlığında vurulup telef olan 4 flamingodan 1'i, üniversite tarafından tahnit yapılarak ölümsüzleştirildi.

Kentte, 22 Nisan günü Hamidiye sazlığında kimliği belirsiz avcılar tarafından 4 flamingo tüfekle vurularak telef oldu. Telef olan flamingolardan 1 tanesi Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne getirilerek 3 günlük çalışmayla tahnit (bozulmaması için ölüyü ilaçlama) edildi. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ramazan İlgün, flamingoya nasıl tahnit yapıldığını anlattı. İlgün, önce flamingonun organlarının çıkartıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hayvanın içerisindeki organları temizleyerek doğal bütünlüğünü bozmadan içini doldurduk. İçerisine köpük, pamuk ve ince galvanize tel kullandık. Telef olan hayvanımızı böylece ölümsüzleştirerek laboratuvarımızda sergilemeye başladık."

Yapılan uygulamanın emek isteyen bir iş olduğunu ifade eden İlgün, ''Bu doldurma işlemi emek isteyen bir iştir. Özelikle küçük hayvanlarda biraz daha özen istiyor. Çünkü doğal yapısı ve bütünlüğü bozulmaması ve içerisinin kokmaması için kimyasal maddeler kullanılması gerekiyor. Özelikle bunu 24 saat bekletiyoruz. Daha sonra içerisini boşaltıp kimyasal ilaçlama yapıp, içine tel örgülerle işleyip doğal yapısını bozmadan anatomik bütünlüğünü sağlıyoruz. Uygun vaziyette kuruttuktan sonra da kokuşmasını önleyici ürün kullanıp işlemi tamamlıyoruz. Bunun yayında üniversitemizde keklik, bıldırcın ve tavşanı da aynı yöntemle doldurduk" diye konuştu.



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