Avcılardan vurduğu yavru geyik kaçtığı köy meydanında öldü

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak olarak avlanan avcılar tarafından vurulan yavru geyik, indiği İshaklı Mahallesi'nin meydanında kan kaybından telef oldu. Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, geyiği vuran avcıları tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Çivril'in İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturanlar, yavru bir geyiğin geldiğini gördü. Geyiğin yanına gelen mahalle sakinleri hayvanın tüfekle vurulmuş olduğunu fark etti. Yaralı geyiğe müdahale eden mahalle sakinleri İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak olayı bildirdi. Yavru geyik, müdahaleye rağmen kan kaybından telef oldu. Yavru geyiğin, doğal yaşam alanı olan Akdağ'da kaçak av yapan avcılar tarafından tüfekle vurulduğu, mahalle meydanına kadar kaçtığı belirlendi.

Mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geyiği vuran avcıların belirlenmesi için soruşturma başlattı. Geyik yavrusunun ölüsü, Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Akdağ Milli Parkı'nda yaşayan ve koruma altında olan kızıl geyikler izine bağlı avlanabiliyor. İshaklı Mahallesi sakinleri ağır kış koşullarının yaşandığı günlerde koruma altındaki geyiklerin avcılar tarafından vurulmasının 'insanlık dışı' olduğunu söyledi.



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