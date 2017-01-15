Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
MHP’li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar teşebbüs etti
Eşi intihar eden MHP'li vekile...
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?

Avcılardan vurduğu yavru geyik kaçtığı köy meydanında öldü

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak olarak avlanan avcılar tarafından vurulan yavru geyik, indiği İshaklı Mahallesi'nin meydanında kan kaybından telef oldu. Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma...

Avcılardan vurduğu yavru geyik kaçtığı köy meydanında öldü
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak olarak avlanan avcılar tarafından vurulan yavru geyik, indiği İshaklı Mahallesi'nin meydanında kan kaybından telef oldu. Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, geyiği vuran avcıları tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay dün saat 16.00 sıralarında Çivril'in İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturanlar, yavru bir geyiğin geldiğini gördü. Geyiğin yanına gelen mahalle sakinleri hayvanın tüfekle vurulmuş olduğunu fark etti. Yaralı geyiğe müdahale eden mahalle sakinleri İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak olayı bildirdi. Yavru geyik, müdahaleye rağmen kan kaybından telef oldu. Yavru geyiğin, doğal yaşam alanı olan Akdağ'da kaçak av yapan avcılar tarafından tüfekle vurulduğu, mahalle meydanına kadar kaçtığı belirlendi.
Mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geyiği vuran avcıların belirlenmesi için soruşturma başlattı. Geyik yavrusunun ölüsü, Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından kaldırıldı.
Akdağ Milli Parkı'nda yaşayan ve koruma altında olan kızıl geyikler izine bağlı avlanabiliyor. İshaklı Mahallesi sakinleri ağır kış koşullarının yaşandığı günlerde koruma altındaki geyiklerin avcılar tarafından vurulmasının 'insanlık dışı' olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55