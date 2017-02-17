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Avcılar’daki kadınlardan depremzedelere atkı ve bere

ÇANAKKALE’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, İstanbul Avcılar'daki kadınların ördüğü atkı ve berelerin yanı sıra kırtasiye malzemeleri afetzedelere teslim edildi. Avcılar Kent Konseyi...

Avcılar’daki kadınlardan depremzedelere atkı ve bere
ÇANAKKALE’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, İstanbul Avcılar'daki kadınların ördüğü atkı ve berelerin yanı sıra kırtasiye malzemeleri afetzedelere teslim edildi.
Avcılar Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de depremzedelere destek ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Turgay Halisçelik'in de katıldığı ziyarette kadınların ördükleri atkı ve bereler ile alınan kıyafetler Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ndeki köylerinde afetzedelere teslim edildi. Avcılar Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yener Şayir, Avcılar Anka Bisiklet Kulübü üyeleri, Bağımlılığa Karşı Eğitim, Yardımlaşma ve Korunma Derneği Başkanı Öztürk Karahan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra Avcılar’ın ‘Kardeş Belediyesi’ Ezine’ye bağlı Geyikli Beldesi’nde giderek Belediye Başkanı Ercan Yılmaz ile görüştü.
Deprem ardından Avcılar’dan bölgeye çizme, mont, bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetlerin yanı sıra erzak gönderilirken Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Geyikli’nin yanı sıra Yukarıköy’e giderek, destek vermişti.

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