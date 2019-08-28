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Avcılar’da top mermileri bulundu
AVCILAR’daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu. Üniversite Mahallesi’ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan...
GENEL 28.08.2019, 10:49
AVCILAR’daki bir şirketin bahçesinde eski malzemeler kaldırılırken 3 eski top mermisi bulundu.
Üniversite Mahallesi’ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.
Üniversite Mahallesi’ndeki Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik şirketin bahçesindeki depo duvarı ile bahçe duvarı arasında bulunan eski malzemeler kaldırılırken görevliler, 3 eski top mermisi buldu. Şirket görevlisi hemen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Firuzköy Polis Merkezi görevlileri ve bomba imha uzmanları top mermilerini alarak incelenmek üzere götürdü.
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