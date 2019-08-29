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Avcılar’da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi
AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı...
GENEL 29.08.2019, 14:01
AVCILAR’daki Cihangir Mahallesi’nde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.
İleri Sokak’ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu bu sabah Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, muhabirine yaptığı açıklamada, raporun uzmanlar tarafından incelendiğini ve binanın riskli olduğuna kanaat getirildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız. Bizim güvenli konutlara, plana ihtiyacımız var. Avcılar’da 20 yıldır beklenen eksikliği biz kısa sürede çözmek istiyoruz. Bunun için vatandaşın ve her bölümdeki görevli uzmanların desteğini görmek istiyoruz.”
İleri Sokak’ta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı’nın kolonlarında geçen Mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu bu sabah Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, muhabirine yaptığı açıklamada, raporun uzmanlar tarafından incelendiğini ve binanın riskli olduğuna kanaat getirildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız. Bizim güvenli konutlara, plana ihtiyacımız var. Avcılar’da 20 yıldır beklenen eksikliği biz kısa sürede çözmek istiyoruz. Bunun için vatandaşın ve her bölümdeki görevli uzmanların desteğini görmek istiyoruz.”
Bina sakinleri, belediyenin tebligatının ardından kalacak yer, kiralık ev aramaya başlarken, bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.
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