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AVCILAR’DA 258 BİNA İÇİN İHBAR YAPILDI
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Avcılar’da oluşturulan kriz masasına 258 bina için başvuruda bulunuldu. Avcılar Belediyesi’ndeki ‘Baş Şoförlük’ binasında oluşturulan kriz masasında ihbarlar alınırken...
GENEL 27.09.2019, 12:58
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Avcılar’da oluşturulan kriz masasına 258 bina için başvuruda bulunuldu. Avcılar Belediyesi’ndeki ‘Baş Şoförlük’ binasında oluşturulan kriz masasında ihbarlar alınırken oluşturulan listeler 18 ayrı ekibe iletilerek inceleniyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan, “Şu ana kadar 258 ihbar geldi. 18 ekip oluşturduk. Dün akşam bir bölümünü kontrol ettik, kalanları bugün inceleyeceğiz. Ciddi hasarlı binamız yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki ciddi çatlaklara bakıyoruz. Ağustos depreminden önceki binalarda iyi mühendislik hizmeti alınamamış. Bodrum katlarında rutubetten kaynaklı korozyon ve sıva dökülmeleri var. Bunların binaların durduk yerde yıkılmasına neden olmazö dedi. Doğan, bu aşamada yıkım kararı verilecek bina bulunmadığını vurgularken, “Beton örneklerinin alınıp test edilmesi gerek. Ondan sonra yıkım gündeme gelebilir. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümün mutlaka sağlanması gerek. Eskiden kooperatifte 5 yerine 6 kat yapılabiliyordu. Planların yenilenmesi gerek. Vatandaşlara maddi imkanlar sağlanırsa kentsel dönüşüm sağlanabilir. Bu konuda ciddi yasal eksiklik ve boşluk ve belediyeler ve diğer kurumlar arasında birlikte çalışma kültürü bakımından eksiklik var. Kısa sürede giderilmesi gerekö diye ekledi.
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan, “Şu ana kadar 258 ihbar geldi. 18 ekip oluşturduk. Dün akşam bir bölümünü kontrol ettik, kalanları bugün inceleyeceğiz. Ciddi hasarlı binamız yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki ciddi çatlaklara bakıyoruz. Ağustos depreminden önceki binalarda iyi mühendislik hizmeti alınamamış. Bodrum katlarında rutubetten kaynaklı korozyon ve sıva dökülmeleri var. Bunların binaların durduk yerde yıkılmasına neden olmazö dedi. Doğan, bu aşamada yıkım kararı verilecek bina bulunmadığını vurgularken, “Beton örneklerinin alınıp test edilmesi gerek. Ondan sonra yıkım gündeme gelebilir. Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümün mutlaka sağlanması gerek. Eskiden kooperatifte 5 yerine 6 kat yapılabiliyordu. Planların yenilenmesi gerek. Vatandaşlara maddi imkanlar sağlanırsa kentsel dönüşüm sağlanabilir. Bu konuda ciddi yasal eksiklik ve boşluk ve belediyeler ve diğer kurumlar arasında birlikte çalışma kültürü bakımından eksiklik var. Kısa sürede giderilmesi gerekö diye ekledi.
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