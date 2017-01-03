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Avcılar tarafından vurulan kuğu, tedavi altına alındı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi Taşlık Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulunan avcıların vurduğu yaralı kuğu, belediye ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmesi amacıyla yetkililere teslim edidi. Samsun’un Terme İlçesi...

Avcılar tarafından vurulan kuğu, tedavi altına alındı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Terme İlçesi Taşlık Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından bulunan avcıların vurduğu yaralı kuğu, belediye ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmesi amacıyla yetkililere teslim edidi.
Samsun’un Terme İlçesi Taşlık Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Temiz, evinin bahçesinde gezinirken avcılar tarafından vurulmuş, yaralı bir kuğu buldu. Kuğuyu evine götüren Ayhan Temiz, daha sonra belediyeyi arayarak gelen ekiplere teslim etti. 
Terme Belediyesi yetkilileri tarafından teslim alınan kuğu, Terme Gölardı Yaban Hayatını Koruma sahasına getirilerek, Milli Parklar görevlilerine teslim edildi. Ayağında ve kanadında yara olduğu için uçamayan kuğu, yetkililer tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. 
Terme Gölardı Yaban Hayatı Koruma sahasına yaralı kuğuyu görmeye giden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Onları korumalıyız" dedi. 
Göçmen kuşların göç yolunda bulunan Terme, Çarşamba ve Bafra’nın sulak arazilerinde özellikle Aralık ve Ocak aylarında sıklıkla görülen kuğular, bilinçsiz avcıların da hedefi oluyor. 

 
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