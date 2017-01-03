Avcılar'dan Halep'e yardım eli

AVCILAR Müftülüğü'nce başlatılan kampanya kapsamında satın alınan yiyecek ve giyim eşyası yüklenen 5 TIR törenle Halep'e uğurlandı.

Düzenlenen törende konuşan Avcılar Müftüsü Erden, İHH ile işbirliği yaparak 4 TIR'ı Avcılar'dan 1'ini ise Kilis'ten yola çıkardıklarını belirterek, çocuk bezinden, çadırların altına serilecek hasıra kadar her ihtiyacı düşünmeye çalıştıklarını, oradaki Müslümanlar'ın yaralarını bir nebze de sararak ensar olmanın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan da, bu kampanyanın insanlık, Müslüman kardeşliğinin bir örneği olduğunu İslam dininin dost, akrabaların, Müslümanlar'ın bir birini gözetmesini emrettiğini söyledi. Kaymakam Doğan, şöyle konuştu.

"KURUTMAK İÇİN BATAKLIĞA GİRMEK GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Halep'in Hatay'dan bir farkı yok. Bugün için Musul'un, Kerkük'ün Mersin'den, Muğla'dan bir farkı yok. Bunlar dünkü, ortak kentlerimiz, ortak geleceğimiz. 100 yıl önce bizim eyaletlerimizdi. Kıbrıs'ı kaybedersen, Türkiye'yi kaybedeceğin gibi oraları kaybetmek demek, Türkiye'yi kaybetmektir. Batı, ABD, güneyimizde bir PKK devleti kurmaya çalışmaktadır. Bu projeyi eğer millet olarak halletmezsek yarın bizim de hesabımız görülecektir. o insanlara yardım elini uzatmalıyız. O insanları destekleyeceğiz. Türkiye'de insanları ölüyor, 'Nerede bu devlet?', arkasından da 'Ne işimiz var Halep'te, ne işimiz var El Bab'ta? ' deniliyor. Oraya girmezsen yarın buraya geliyorlar. Bunun başka yolu yok ki. Bataklığı kurutmak için bataklığa girmek gerektiğini biliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın aldığı güzel kararla bu DEAŞ namussuzlarının da, PKK'nın da, PYD'nin de, YPG'nin de yine bütün terör örgütlerinin de üstesinden geleceğiz."

AK Parti Başkanı Ali Burak Tepe ise Türk milletinin daha fazla kenetlenmesi gerektiğini, halkı birbirine düşürme çabasının sonuç vermeyeceğinin görüleceğini söyledi. Müftü Erden'in okuduğu dua ardından Halep'e yardım TIR'ları polis eskortu eşliğinde hareket etti.



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