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Avcılar'daki kazada 1 kişi yaralandı... Vatandaşlar Acil sağlık ekibine böyle yardım etti

AVCILAR’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan yaralının kemerden,...

Avcılar'daki kazada 1 kişi yaralandı... Vatandaşlar Acil sağlık ekibine böyle yardım etti
AVCILAR’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan dikkatli biçimde kaldırılmasını istediler

Kaza, dün  saat 15.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten Dursun D,  34 VIS 30 plakalı kapalı kasa minibüsü ile giderken, belediye işçisi Sebahattin Tezcan’a çarptı. Tezcan, çarpmanın etkisiyle düşünce başını çarpıp yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Sevk edilen görevliler, başı kanayan Tezcan’a ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan boyunduruk taktıkları yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan kaldırılmasına dikkat etmelerini istedi. Yaralı sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dikkatli bir biçimde sedyeye konuldu. Ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde tespit yaptı.

Minibüsü kullanan Dursun D, "Karşıdan bir araç geliyordu. Ondan kaçmak istedim. O sırada direksiyonu kırınca yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptım” dedi. Dursun D,  ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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