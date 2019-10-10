Avcılar'daki kadın cinayetine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () AVCILAR'da 2018 yılında 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu’nu (41) ruhsatsız silahla bir el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hasan Deligözoğlu, önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak

İddianameye göre, 25 Aralık 2018 tarihinde Avcılar’da meydana gelen olay şöyle oldu: Polise, silahlı kavga olayı olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Ayten Deligözoğlu’nu koridorda başından yaralanmış bir şekilde gördü. Ayten Deligözoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“SİLAHI KENDİSİNE DOĞRULTTU ENGEL OLMAYA ÇALIŞIRKEN SİLAH PATLADI”

Gözaltına alınan Hasan Deligözoğlu olay tarihinde arkadaşlarıyla alkol almak için dışarı çıktığını belirterek, “Eşim Ayten Deligözoğlu ile eve geldiğimde arkadaşlarımla dışarı çıkma konusunda tartışma yaşandık. Ayten, ‘Gitme dediğim halde niye gittin, bıktım senden kendimi de seni de öldüreceğim’ gibi sözler söyledi. Tartışma uzayınca ruhsatsız tabancayı Ayten Deligözoğlu eline alarak bana doğrulttu, ateş etmeye çalıştı ancak silah patlamadı. Sonrasında silahı kendisine doğrulttu, engel olmaya çalışırken silah patladı güvenliğe ambulans çağırmasını söyledim. Ayten’in öncesine dayalı psikolojik sorunları vardı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde ifade verdi. Hasan Deligözoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ABLAMA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU”

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ayten Deligözoğlu’nun kardeşi Medet Adıgüzel şunları söyledi:

"Hasan beni arayarak ‘Ablan ölüyor’ dedi. Telefondan çocukların sesi geliyordu. Olay yerine gittim. Evin giriş kapısı açıktı. Ablam kanlar içerisinde içeride yatıyordu. Ablamı alnından vurulmuş şekilde gördüm. Bir insanın kendini alnından vurması hayatın olağan akışına aykırıdır. Olay zamanında Hasan’ın cebinde 43 tane mermi çıktığını duydum. Ablamı o durumda görünce şoka girdik, ambulansı çağırdık. Biz de olayın etkisiyle Hasan ile kavga ettik. Sonrasında polisler geldi. Biz oradayken ambulansa haber verilmemişti, verilseydi belki ablam yaşıyor olabilirdi. Ablamın psikolojik rahatsızlığı yoktu. Hasan, ablama sürekli şiddet uyguluyordu. Ablamın intihar girişimi hiç olmamıştır. Yaklaşık bir sene önce Hasan yine ablamı dövüp eşyalarıyla birlikte dışarıya atmıştı. Ben geldiğimde ablamı güvenliğin yanında gördüm, perişan haldeydi. Ablamı alıp kendi evime götürdüm o esnada ablam bana 'Hasan beni dövdü ağzıma silah sokup, kafama silah dayadı' dedi. Ablamdan duyduğuma göre Hasan sürekli 'Çocuklarını sana göstermeyeceğim ve kardeşlerini öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulunuyormuş. Ablam birkaç kez şiddet olayları yüzünden geldiğinde çocukları için müşterek konuta geri dönmek istemiştir. Ben buna engel olmaya çalışsam da çocukları için evine dönmüştür. Şikâyetçiyim” dedi.

“ATIŞ ARTIĞINA RASTLANMADI”

Savcılık hazırladığı iddianamede, maktül Ayten Deligözoğlu ve Hasan Deligözoğlu’nun her iki elinin iç ve dış kısımlarından atış artığına rastlanmadığının tespit edildiği belirtildi. Ateş eden el veya ellerin atıştan sonra yıkanması, silinmesi olay anından uzun süre geçmesi veya ellerin kanlı olması durumunda atış artıklarının elde hiç kalmadığı ya da çok az miktarda kalabildiği belirtilen iddianamede, silahın cinsine tutuluş şekline ve patlamanın tam olup olmamasınına bağlı olarak ateş eden ele atış artıklarının bulaşmayabileceği, toplu tabancaların ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olaylarda tetiği çeken ele atış artığı buluşma ihtimalinin az olduğu, eldivenli el ile yapılan atışlarda ele atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun “Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak