Avcılar'daki ihmal iddiası: Kadının öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadının hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan (40), pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan duvardan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra hayatını kaybetti.Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde kılınan namaz ardından cenazesi Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne götürülerek, burada toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Devlet Arkan'ın ölümü ile sonuçlanan ve ihmal iddialarının ortaya atılmasına neden olan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yanındaki kişi ile konuşan Arkan'ın güvenlik şeridi çekilen alana düştüğü görülüyor. Talihsiz kadın düştükten sonra bazı görevlilerin aynı yere kiremit ve kalaslar koyarak önlem almıştı.

(FOTOĞRAF)

