Avcılar'daki aynı binadaki 2 okulda ‘İleri tetkik’ devam ediyor

İSTANBUL'da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından şikayetler üzerine eğitime başka okulda verilen Avcılar'daki Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu’nun durumu İstanbul'daki 12 okul ile birlikte ileri tetkik ile belli olacak.

Geçen Ekim ayında eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan Avcılar’daki iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları ortak denetim yapmıştı. Binaları ortak olarak kullanılan, bahçeleri çit ile ayrılan okul binasından karotlar alındı. İlk denetimlerde yapının risk oluşturduğuna kanaat getirilen binanın 1995-96 eğitim- öğretim yılında eğitime açıldığı, 1999 depreminde hasar görünce güçlendirme çalışması yapılmış, ilkokul ve ortaokul binası 2006 yılında tekrar eğitime açılmıştı. Aynı bina ve bahçe bölünerek 2012-13 eğitim öğretim yılında ilkokulu ve ortaokul olarak eğitime açılmıştı. Silivri açıklarındaki deprem ardından eğitim ve öğretime ara verilen Alsancak İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri yakındaki eğitim kurumlarına nakledilmişti. 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencileri yakındaki 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu’na, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencileri ise, 648 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirilerek bu okullarda ikili eğitime geçilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılan ‘Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları’ sonucunda aralarında Avcılar’daki Alsancak İlkokulu ile Alsancak Ortaokulu’nun da bulunduğu 14 okuldaki ileri tetkik çalışmalarının devam ettiği Şubat ayı sonunda kesin sonucun belli olacağı belirtildi.



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