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Avcılar'da yolda çökme
GENEL 23.01.2020, 11:50
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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () AVCILAR'da yolda çökme meydana geldi. Çöp kamyonunun geçmesinin ardından yaklaşık bir metre çukur oluştuğu öğrenilirken, belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
Olay sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta seyir halindeki bir çöp kamyonunun geçişinin ardından yolda yaklaşık bir metrelik çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sokağın bir bölümü güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri yoldaki çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
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