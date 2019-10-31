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Avcılar'da vincin sepetinden düşen işçi öldü

Alper KORKMAZ- İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, () AVCILAR'da  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında,  sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye evli ve...

GENEL 30.10.2019, 15:35

Alper KORKMAZ- İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, () AVCILAR'da  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında,  sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye evli ve iki çocuk babası  Sabahattin Karamahmut hastanede hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde meydana geldi.  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında  direklere asılan bayrakların sökülmesi için belediye ekipleri çalışma yapıyordu. Sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden işçi Karamahmut 5 metreden aşağı düştü.  Ağır ağır yaralanan  Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının durumunu görerek sinir krizi geçiren vincin sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü.  Sabahattin Karamahmut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


 

Kazaya karışan kamyon şoförü Aziz Ceylan, ifadesi alınmak üzere Firuzköy Polis Merkezine götürüldü. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi.  Kazanın yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. 

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