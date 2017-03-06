Avcılar'da tiyatro dolu hafta sonu

AVCILAR'da hafta sonunda sahnelenen 1'i çocuklara yönelik olmak üzere 4 tiyatro oyunu ilgi gördü.Son dönemde tiyatroya büyük ilgi gösterilen Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde peş peşe sahnelenen oyunlar 400 kişilik salonun tamamen dolmasına neden olurken, zaman zaman koridorlarda bile yer kalmadı. Yetişkinler için biletleri satışa çıkarılan ve kısa sürede tükenenCanan Atalay, Mahmut Gökgöz, Nail Kırmızıgül, Sezgi Mengi, Şebnem Özinal, Tuna Orhan ve Yasemin Balık'ın rol aldığı 'Ters köşe' isimli komedi uzun süre ayakta alkışlandı. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği Levent Üzümcü, 'Anlatılan Senin Hikayendir' adlı eserde sergilediği performansla beğenildi. Diğer yetişkin oyunu Neslihan Yeldan, Cemal Hünal, Ruhi Sarı, Duygu Şen'in oynadığı 'İkisi Bir Arada' oyunu da ilgi gördü. Avcılar Belediyesi'nin çocuklara yönelik ücretsiz 'Ah Bir Büyük Olsam' oyunda da salon tıklım tıklım doldu.

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