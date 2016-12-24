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Avcılar'da teröre karşı ortak tepki

İSTANBUL, () - İSTANBUL Avcılar'da terör ve terör örgütlerine tepki amacıyla protesto yürüyüşü düzenlendi, belediye tarafından yılbaşı için planlanan müzik ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı. Bu akşam saatlerinde...

Avcılar'da teröre karşı ortak tepki

İSTANBUL, () - İSTANBUL Avcılar'da terör ve terör örgütlerine tepki amacıyla protesto yürüyüşü düzenlendi, belediye tarafından yılbaşı için planlanan müzik ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı.
Bu akşam saatlerinde trafiğe kapalı Marmara Caddesi'nde başlayan ve Belediye Havuz Meydanı'na kadar süren yürüyüşe ilçedeki çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez/ Devlet millet elele terörle mücadeleye' yazılı pankartın açıldığı yürüyüşe, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar Atatürkçü Düşünce Derneği, Kent Konseyi, Muharip Gaziler ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık, yürüyüş sırasında teröre karşı slogan attı. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yaptığı konuşmada, vatanı için bütün şehit olanları saygı ve milletle anmak için toplandıklarını belirtti, "Yılbaşında düzenleyeceğimiz müzik ve eğlenceye yönelik etkinlikleri iptal ettiğimizi belirtiyor; şehit haberleri almadığımız ve terörün son bulduğu yeni bir yıl diliyoruz" dedi.
Yapılan diğer konuşmalarda da PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerine tepki gösterildi, birlik mesajları verildi. 

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