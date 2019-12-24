Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı
Ersan SAN / İSTANBUL, () AVCILAR'da bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi. Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi...
Ersan SAN / İSTANBUL, () AVCILAR'da bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D- 100 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istedi. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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