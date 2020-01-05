Avcılar'da parktaki kameriye alev alev yandı
AVCILAR’da bir parkta ısınmak için tahta parçaları yakan bir evsizin çıkardığı iddia edilen yangında, kameriye alev alev yandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Halide Edip Adıvar...
Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Halide Edip Adıvar Parkı’nda meydana geldi. İddialara göre evsizlerden biri, gece uyuduğu parktaki kameriyede ısınmak için ateş yaktı. Alkollü olduğu belirtilen kişinin yaktığı ateş, ahşap kameriyeyi bir anda tutuşturarak alev topu haline getirdi. Yandaki ağacın da kısmen yanmasına neden olan yangın için çevredekiler hemen itfaiye ve polise haber verdi. Kısa sürede parka gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını çıkardığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Parkın yanında iş yeri bulunan Murat Arslan, evsizlerin kameriyede gecelediğini belirterek, "Isınmak için ateş yakmışlar. Yangın çıkınca yangın tüpünü alarak koşup müdahale ettim. Ancak, söndüremedik" dedi.
(FOTOĞRAF)
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