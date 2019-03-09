Avcılar'da park halindeki kamyonet yandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - AVCILAR'da kundaklandığı öne sürülen kamyonet hasar gördü.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. G58 sokak üzerinde park halindeki kamyonet iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Kamyonetin sahibi aracının yandığını görünce su bidonlarını alıp söndürmek için dışarı çıktı. Kamyonetini söndürmeye çalışan araç sahibi, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası kamyonette hasar oluştu. Polis de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)