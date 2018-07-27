Avcılar'da öldürülen iki kadın için cenaze töreni

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()-AVCILAR'da eşi Mehmet Reşit Çelik (40) tarafından tabanca ile öldürülen Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcılısı Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün (58) cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in eşinden boşanmak için açtığı davanın sürdüğü öğrenildi.

Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük için, bugün ikindide, Avcılar Merkez Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Polat Ercan, son derece üzgün olduklarını anlattı. Törene katılan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, gazetecilere Avcılar'da bir günde biri öğretmen, eğitimci iki kadının şiddete uğrayarak katledilmesinden son derece üzgün olduklarını söyledi. İki kadının cenaze namazları kılınırken imam, "Allah bizi böyle şeytanlaşmış insanların şerrinden bizi korusun" diye dua etti. Cenazeler yarın toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Babalarının annelerini öldürdüğü olaydan sonra görevliler, çiftin iki çocuğunu koruma altına aldı. Anneannesinin babası tarafından öldürülmesini gören annesini kurtarmak için telefon açan 15 yaşındaki kızına psikolojik destek verilirken, iki çocuk da törene getirilmedi.

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