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Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (3)
Ersan SAN - İstanbul - AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı...
GENEL 07.11.2019, 13:41
Ersan SAN - İstanbul - AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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