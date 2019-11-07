Avcılar'da okul bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi (1)

Ersan SAN - İstanbul - AVCILAR'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.



(FOTOĞRAF)