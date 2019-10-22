Avcılar'da motosikletli polis kazada yaralandı
Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için direksiyon kıran motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza,...
Ersan SAN/İSTANBUL,()-AVCILAR'da, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen otomobile çarpmamak için direksiyon kıran motosikletli polis kaza yaptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Firüzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis Mert Eren, kavşaktan kontrolsüz dönen bir otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı. Polis memuru, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle birlikte yere devrildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerde görevli Mert Eren, bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Avcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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