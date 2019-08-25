Avcılar'da metrobüs yangını

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL -AVCILAR'da seyir halinde olan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Metrobüsten inen yolcular korku ve panik yaşarken, yangın kısa sürede söndürüldü.



Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği metrobüsteki yolcular kendilerini dışarıya attı. Yolcular Şükrübey metrobüs durağında yürüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Yolcuların metrobüsten inerek, durağa yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

