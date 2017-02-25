Avcılar'da 'Karadeniz Rüzgarı' esti

KARADENİZ Bölgesinin ezgilerini, yöresel dilden söyleyen Faik Pala ve 'Mavi Göç' grubu Avcılar'da ücretsiz konser verdi.Avcılar Belediyesi'nin ücretsiz sanat etkinlikleri kapsamında dün gece Barış Manço Kültür Merkezi'nde Faik Pala ve arkadaşları konser verdi. Pala'nın söylediği birbirinden hareketli, zaman zaman duygulu türkülere kemençede İrfan Seyhan, bas gitarda Mehmet Akif Ersoy, elektro gitarda Aytek Can, bateride Mustafa Düztaban, tulumda Volkan Arslan'dan oluşan 'Mavi Göç' grubu eşlik etti. Hareketli türkülerde salonu dolduran yaklaşık 400 kişiyi coştururken birçok kişi yerinde horon tepti.Gördükleri ilgiden memnun kalan Faik Pala, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aykut Aslan'dan bir daha aynı salonda konser verme sözü aldı.

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