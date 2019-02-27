Avcılar'da iki araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda iki araca çarpan otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 17.45 sıralarında D-100 karayolu Denizköşkler Mevkii Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde ilerleyen 06 BDN 133 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, önce önünde seyreden 34 BTT 460 plakalı otomobile, ardından başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılıp kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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