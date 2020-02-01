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Avcılar'da hükümlüler yarıyıl tatilinde 4 katlı okulu boyadı

GENEL 01.02.2020, 09:37
Avcılar'da hükümlüler yarıyıl tatilinde 4 katlı okulu boyadı
AVCILAR'da 35 hükümlü yarıyıl tatilinde 1 okulu boyadı, 10 okulda da temizlik yaptı.
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Avcılar Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlüler kaymakamlık binasında temizlik, boya, badana ve tamir işlerinde çalıştırılırken, aynı zamanda meslek sahibi olmaları hedeflendi. Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerinin verdiği kurs ile ellerine daha önce boya kutusu veya fırçası almayan bir grup hükümlü, okulların yarıyıl tatiline girmesi üzerine buralarda görevlendirildi. 15 hükümlü, yarıyıl tatilinde görevli memurların denetiminde Avcılar'daki 10 okulda kapsamlı temizlik çalışması yaparken, 20 hükümlü de 4 katlı, bin 20 öğrencili, 58 öğretmenin görev yaptığı İnönü Ortaokulu'nu 10 günlük süre içerisinde boyadı. Yaptıkları işten memnun olduklarını belirten hükümlülerden Süleyman Poyraz, "Devletimizin verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayılı günüm kaldı. Cezamızı verilen görevleri yerine getirerek bitiriyoruz. Buradaki çalışmalarımız sonunda çocuklar temiz güzel bir şekilde okuyacak. Daha önce boyacılığım yoktu. Burada öğrendim. Bu çalışma bana güzel şeyler kattı" dedi.
Diğer hükümlülerden Tamer Coşkun, cezalarını çekerken aynı zamanda birçok arkadaşının burada meslek öğrendiğini belirterek, "Aynı zamanda burada yapılan eğitime  katkı sağlıyoruz. Bu çorbada bizim de bir tuzumuzun olduğu anlamına geliyor. Bu çalışma insana kendini iyi hissettiriyor. Uygulama bana göre çok yerinde. Cezası az kalan insanlar, cezaevinde süre geçiremiyor. Aynı zamanda psikolojik açıdan da onlara iyi geliyor. Uzun süre yatıp çıkmış insanların dışarıya adapte olmaları için bence iyi bir süreç. Mesleği olmayan arkadaşlar burada meslek öğreniyor, çevre ediniyorlar. Cezaevinde yatmış insanları bence adapte etmek için bence çok iyi bir uygulama. Böylesi çalışmalarla hükümlüler cezalarının kalan bölümünü hem dışarıda geçirmiş olur, hem de ilerideki normal yaşamları için iyi bir adaptasyon süreci olur. Bence bu olumlu sonuç alan bir uygulama. Denetimli serbestliğin süresinin, kapsamının arttırılması lazım." diye konuştu.
Okulu boyayan hükümlülerden Murat Dolapçı ise, "Burası okul olduğu için memnunum. En azından öğrencilere bir faydamız var. Ben geri dönüşümde çalışıyordum. Dışarıda boyacılık yapar mıyım? Yapmam diyemem hayat bize neler getirecek bilemeyiz" şeklinde konuştu.

KAYMAKAMDAN İNCELEME
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, okul boyayan veya temizlik yapan hükümlülerin çalışmalarını yerinde izledikten sonra yaptığı açıklamada, geçmişte suç işleyen bu kişilerin meslek öğrenerek, topluma yeniden kazandırılmasına çalıştıklarını bunun yanı sıra onları rehabilite etmek için çeşitli toplantılar yaptıklarını söyledi. İnan, Kaymakamlık gözetiminde Denetimli Serbestlik uygulaması ile görevlendirilen hükümlülere okul boyayarak veya temizliğe katılarak eğitime yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür etti.
(FOTOĞRAF)
 

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