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Avcılar'da fırtınanın yerinden söktüğü iskele tehlike oluşturdu
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-AVCILAR'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle...
GENEL 30.12.2019, 20:21
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-AVCILAR'da şiddetli fırtına binanın cephesine kurulan iskeleyi yerinden söktü. Cadde trafiğe kapatılarak tehlike oluşturan iskele itfaiye ekipleri tarafından sabitlendi.
İstanbul'u etkisi altına alan fırtına sebebiyle Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın cephesindeki iskele yerinden çıkarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde, ekipler tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri beşik gibi sallanan iskeleyi yeniden sabitledi.
(FOTOĞRAF)
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