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Avcılar'da bar sahibi intihar etti
AVCILAR'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.
GENEL 19.01.2020, 19:51 19.01.2020, 20:15
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AVCILAR'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İ
ddiaya göre, barın ortaklarından olan Sırrı Göçmen, borçları nedeniyle intihar etti. Bar içinde oturduğu masada eline silahı alan Sırrı Göçmen kendisini vurarak hayatına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barın içinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Sırrı Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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