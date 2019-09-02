banner314

banner325

Son Dakika

Avcılar'da alkollü sürücü kuzenine çarparak ölümüne neden oldu 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.   Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde...

GENEL 02.09.2019, 10:51
Avcılar'da alkollü sürücü kuzenine çarparak ölümüne neden oldu 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.  
Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı..Edinilen bilgiye göre Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürürken arkadan aracıyla gelen kuzeni Levent Gül'ün (22) çarpması sorucu yaralandı. Lise öğrencisi Nazar Gül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Levent Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0