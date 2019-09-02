Avcılar'da alkollü sürücü kuzenine çarparak ölümüne neden oldu 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR'da alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarıyla evine doğru yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.

Olay 29 Ağustos'ta Yeşilkent Mahallesi, Amasyalılar Caddesi'nde meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı..Edinilen bilgiye göre Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evlerine doğru yürürken arkadan aracıyla gelen kuzeni Levent Gül'ün (22) çarpması sorucu yaralandı. Lise öğrencisi Nazar Gül kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan Levent Gül'ün 81 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi. Levent Gül'ün ise "Taksirle ölüme sebep olma" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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