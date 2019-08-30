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Avcılar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı. Gemlik Kaymakamlığı'ndan Avcılar Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan, bugün görevine başladı. Kaymakam İnan, Garnizon Komutanlık...
GENEL 30.08.2019, 13:39
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () AVCILAR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı.
Gemlik Kaymakamlığı'ndan Avcılar Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan, bugün görevine başladı. Kaymakam İnan, Garnizon Komutanlık Vekili Emre Avcı, Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Atatürk Anıı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi. Kaymakam İnan, daha sonra zafer bayramı tebriklerini kabul etti. .
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